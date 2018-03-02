Народилася в сорочці: на Харківщині врятували дівчинку, яка потрапила під двометровий сніжний завал
20:31, 02 березня 2018Суспільство
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Рятувальники знайшли дитину, яка вже не дихала, прикиданою двометровим шаром снігу.
Після реанімаційних заходів рятувальникам вдалося відновити дихання дівчинці \ фото dsns.gov.ua
У селі Івашки Золочівського району Харківської області сьогодні рятувальники витягли з-під снігового завалу 12-річну дівчинку.
Як повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області, дитина 2006 року народження потрапила під сніговий завал під час дозвілля – вона разом з подругою гуляли біля яру. Одна з них стала на край прірви висотою у 20 м, коли стався обвал снігової шапки, і дівчинка впала донизу разом з тонами снігу.
До приїзду рятувального підрозділу ДСНС місцеві намагались відшукати дівчинку. У ході проведених рятувальниками пошукових робіт за кілька хвилин під двометровим шаром снігу дитина була знайдена, але вона не дихала. Після реанімаційних заходів рятувальникам вдалося відновити дихання дівчинці і її підняли на гору, де вже чекала бригада швидкої медичної допомоги.
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