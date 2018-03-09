Стало відомо, скільки чоловіки витратили на подарунки до 8 березня

В цьому році продажі головного атрибута свята - квітів значно зросли, порівняно з 2017 роком.

Чоловіки витратили до 8 березня на подарунки жінкам в середньому більше тисячі гривень, однак показники скрізь відрізняються.

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Як передає ТСН, дехто з чоловіків називає суми в 3-5 тис. грн . Інші ж зупиняються в районі однієї тисячі гривень, при цьому додаючи, що ще ходитимуть по магазинах.

Серед найпопулярніших подарунків: каблучки, ланцюжки, хайлайтери, помади, маски для обличчя. Продавці ювелірних магазинів відзначають, що продажі в ці дні збільшуються на 60%, а чоловіки менше тисячі гривень в таких магазинах не залишають.

В цьому році в квіткових магазинах і у приватних продавців спостерігався справжній ажіотаж. "Сьогодні, вчора це було щось просто неймовірне. Вдвічі більше, ніж у минулому році", - кажуть продавці квітів.

Проте в цьому році в українців може бути востаннє вихідний 8 березня, а назвати дату можуть Днем боротьби за права жінок.

У свою чергу маркетологи запевняють, що такі свята йдуть на користь економіці країни. "Це все рухає економіку. Тому що продажі в цей момент ростуть, природно, квітів і подарунків. І це прекрасне свято, коли купують те, що людина хоче, а не те, що людині треба .. людині треба подарувати якусь примху", - говорить один з експертів.

У Європі, наприклад, 8 березня не є вихідним днем, його не святкують з такою помпезністю, як у країнах колишнього СРСР. Навіть у Німеччині, де народилася і працювала борець за жіночі права Клара Цеткін, цей день майже не відзначається, однак канцлер Ангела Меркель привітала жінок і закликала їх до боротьби.

"У нас ще багато роботи. І не тільки тут, у Німеччині. Ми повинні подбати про інші країни, де жінки не мають бажаної рівності. Тому це день, коли ми наголошуємо – боротьба за рівні права жінок триває", - зазначила вона.