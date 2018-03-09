В Одесі свято 8 березня відзначили з табличками "обійми мене" (відео)

В Одесі 8 березня відзначили з табличками "обійми мене", а містом проїхав святковий тролейбус.

Тепла та посмішок дісталося дітям, дорослим, літнім, самотнім та парам. Обійняли навіть поні. А на згадку про дружній контакт жінки отримали квіти, а діти – повітряні кульки. Обійматися з незнайомцями вийшли волонтери – переважно молоді дівчата.

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Як йдеться у сюжеті ТСН, гендерного спрямування ці контакти не мають, головне поділитися емоціями і святом.

Крім цього у одному з одеських тролейбусів жінкам дарували квіти та не брали гроші за проїзд. В салоні грала жива музика, на зупинках дарували троянди та не берали гроші за проїзд - в Одесі напередодні на маршрут вийшов незвичний тролейбус. Там посміхалися виключно для жінок і дарували їм квіти, а музиканти виконували дорогою ліричну музику.

Водій тролейбуса у мікрофон привітав присутніх жінок зі святом.

Жінки кажуть, що це прекрасна ідея, яка викликала в них гарні емоції і захоплення.

Пританцьовували і посміхалися і чоловіки-пасажири.

Організатори святкового маршруту обіцяють, що в наступному році таких тролейбусів буде більше.