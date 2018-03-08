Як відбувався марш жінок в центрі Києва: фоторепортаж

Захід був затьмарений кількома інцидентами після появи в натовпі агресивних молодих людей.

8 березня у центрі Києва відбулась низка акцій за права жінок та ґендерну рівність, які згодом злилися в один великий марш.

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За різними даними, кількість учасників акції – від 500 до 1000. Борці за дотримання прав жінок пройшлися до Михайлівської площі, після чого вирушили під будівлю КМДА, де приєдналися до маршу «Годі терпіти!».

Захід був затьмарений кількома інцидентами після появи в натовпі агресивних молодих людей. В учасників акції виривали з рук банери, нападали з використанням зеленки і газових балончиків.

Від представників влади коментарів з приводу маршу поки не було. Відзначимо, що організатори акції звинуватили поліцейських в бездіяльності під час нападів.