У Львові відбувся конкурс двійників Тараса Шевченка (фото, відео)

Схожість із Кобзарем шукали у вісімнадцяти учасників.

У Львові відбувся конкурс двійників Тараса Шевченка.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Схожість із Кобзарем шукали у вісімнадцяти учасників. Вони приїхали з усієї Львівщини, а один - навіть з Києва. Все відбувалося на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку, на очах у перехожих.

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Двійники поета повинні бути не тільки візуально схожими, але і на пам'ять читати вірші Тараса. Схожим визнали 65-річного інженера-електрика на пенсії, львів'янина Василя Мельника.

Раніше повідомлялося, що у Львові більше тисячі хористів разом виконали "Заповіт" Шевченка.