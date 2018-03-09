У Львові відбувся конкурс двійників Тараса Шевченка (фото, відео)
18:09, 09 березня 2018Суспільство
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Схожість із Кобзарем шукали у вісімнадцяти учасників.
У Львові відбувся конкурс двійників Шевченка
У Львові відбувся конкурс двійників Тараса Шевченка.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Схожість із Кобзарем шукали у вісімнадцяти учасників. Вони приїхали з усієї Львівщини, а один - навіть з Києва. Все відбувалося на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку, на очах у перехожих.
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Двійники поета повинні бути не тільки візуально схожими, але і на пам'ять читати вірші Тараса. Схожим визнали 65-річного інженера-електрика на пенсії, львів'янина Василя Мельника.
Раніше повідомлялося, що у Львові більше тисячі хористів разом виконали "Заповіт" Шевченка.
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