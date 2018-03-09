У Львові понад тисячу хористів спільно виконали Шевченків "Заповіт"

Таким чином було встановлено обласний рекорд з виконання цього твору.

У Львові сьогодні з нагоди 204-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка понад тисячу хористів спільно виконали «Заповіт».

Як передає кореспондент УНІАН, у центрі міста, на площі біля пам’ятника поету, одночасно Шевченків «Заповіт» заспівала понад тисяча осіб - 38 хорів, таким чином встановивши обласний рекорд з виконання цього твору.

Сьогодні на усіх площах в області, де встановлено пам’ятники Кобзарю, відбуваються урочисті заходи.

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На території Львівщини стоїть 196 пам'ятників Шевченку.

Раніше повідомлялося, що у 204 річницю дня народження великого Кобзаря президент Петро Порошенко вручив Шевченківську премію восьми лауреатам 2018 року у категоріях література, публіцистика, музичне мистецтво, візуальне мистецтво та кіномистецтво.