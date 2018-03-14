У Житомирі вшанували пам'ять українських добровольців

Урочистості з цієї нагоди пройшли біля пам'ятника Героям Небесної Сотні.

Сьогодні у центрі Житомира близько сотні житомирян вшанували пам'ять українських добровольців.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості з цієї нагоди пройшли біля пам'ятника Героям Небесної Сотні.

Участь в заході взяли керівники влади, представники духовенства, рідні військових, волонтери, учасники АТО. Під час заходу відбувся виступ добровольців, хвилина мовчання, пролунала молитва за Україну, а рідним загиблих віськових було вручено квіти. На завершення – спільне виконання гімну.

15 березня, у Житомирі в кінотеатрі імені Франка до Дня українського добровольця відбудеться показ документальної кінострічки «Війна химер».

Як повідомляв УНІАН, з початку війни на сході України загинули 232 українських добровольця.