Водозабезпечення у Попасній відновлено в повному обсязі - МінТОТ
19:46, 27 березня 2018Суспільство
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Напередодні ввечері в Попасній понад 3 тис. абонентів залишилися без води.
Водопостачання було перерване через пошкодження опори лінії електропередач / Фото УНІАН
Водопостачання в Попасній Луганської області, яке було перерване напередодні увечері через пошкодження опори лінії електропередач, відновлено в повному обсязі.
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Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України у Twitter.
«Водозабезпечення м.Попасна відновлено в повному обсязі», - йдеться у повідомленні.
Раніше в відомстві заявили, що близько 22:00 26 березня 3312 абонентів цього міста залишалися без води через пошкодження опори лінії електропередач.
Як повідомляв УНІАН, у лютому в ОБСЄ повідомили про мінометний обстріл біля їхньої передової бази в Попасній.
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