Екс-мера Феодосії засудили в окупованому Криму до 8 років колонії

22:03, 30 березня 2018
Суспільство
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Щепоткова посадили на 8 років / скріншот

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Коли перебіжчик керував окупаційною адміністрацією Феодосії, він нібито вимагав хабарі від місцевих підприємців та забудовників. Сам Щепетков твердить, що ні в чому не винний, а за ґрати потрапив через конфлікт із забудовником, який працює під дахом ФСБ.

Він також розповів, що після арешту ФСБ намагалась змусити його обмовити себе жорстокими катуваннями та шантажем. Судили його у Керчі, тамтешній окупаційний суд відмовився визнавати факт катувань Щепеткова у ФСБ.  

"Мене усадили на звичайний стілець, ноги фіксували до ніжок стільця скотчем. На великі пальці у наручниках намотали проволоку. Пізніше на проволоку подавали електрострум – 7-8 разів. Били по голові, по тулубу, ставили запитання: "Хто придумав схему отримання грошей"? Сказали, що буде ще купання у морі з руками у наручниках за спиною. Погрожували, якщо не співпрацюватиму з ФСБ, проблеми тільки починаються. Опер сказав, що мою долю вирішено, мені треба в усьому зізнатись, все одно посадять, а так я ще сім’ю втрачу, якщо опиратимусь", - писав Щепетков у соцмережі.

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Теги: #Крим