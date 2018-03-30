Екс-мера Феодосії засудили в окупованому Криму до 8 років колонії

Коли перебіжчик керував окупаційною адміністрацією Феодосії, він нібито вимагав хабарі від місцевих підприємців та забудовників.

Колишнього мера Феодосії Дмитра Щепеткова, який активно підтримав окупацію Криму, засудили до восьми років колонії суворого режиму та штрафу, що дорівнює 20 мільйонам гривень, за корупцію.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Коли перебіжчик керував окупаційною адміністрацією Феодосії, він нібито вимагав хабарі від місцевих підприємців та забудовників. Сам Щепетков твердить, що ні в чому не винний, а за ґрати потрапив через конфлікт із забудовником, який працює під дахом ФСБ.

Він також розповів, що після арешту ФСБ намагалась змусити його обмовити себе жорстокими катуваннями та шантажем. Судили його у Керчі, тамтешній окупаційний суд відмовився визнавати факт катувань Щепеткова у ФСБ.

"Мене усадили на звичайний стілець, ноги фіксували до ніжок стільця скотчем. На великі пальці у наручниках намотали проволоку. Пізніше на проволоку подавали електрострум – 7-8 разів. Били по голові, по тулубу, ставили запитання: "Хто придумав схему отримання грошей"? Сказали, що буде ще купання у морі з руками у наручниках за спиною. Погрожували, якщо не співпрацюватиму з ФСБ, проблеми тільки починаються. Опер сказав, що мою долю вирішено, мені треба в усьому зізнатись, все одно посадять, а так я ще сім’ю втрачу, якщо опиратимусь", - писав Щепетков у соцмережі.