Мера Феодосії заарештували за хабар

Слідчими органами окупаційної влади Криму пред'явлено звинувачення голові адміністрації міста Феодосії Дмитру Щепеткову та його заступнику Макару Макарову.

В залежності від ролі кожного вони звинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 КК РФ (замах на одержання хабара в особливо великому розмірі), ч. 4 ст. 291.1 КК РФ (посередництво в хабарництві в особливо великому розмірі), передає прес-служба СК РФ.

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За даними слідства, 6 листопада 2015 року індивідуальний підприємець звернувся до глави адміністрації міста Феодосії з заявою про продовження договору оренди земельної ділянки площею 2 га. Щепетков і Макаров з корисливих мотивів зажадали від підприємця передати хабар в розмірі 300 тис. доларів США для вирішення питання про продовження договору оренди. 21 грудня 2015 року двоє посередників, діючи за дорученням Щепеткова і Макарова, отримали 150 тис. доларів США для передачі частини хабара голові адміністрації та його заступнику.

За клопотанням слідчого судом Щепеткову обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. З'ясовуються всі обставини події. Розслідування кримінальної справи триває.