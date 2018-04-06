Приготувалися до Великодня: в міському саду Одеси дерево прикрасили сотнями писанок (відео)

Гілки прикрасили 8 сотнями писанок - від мініатюрних паперових до великих дерев'яних.

У міському саду Одеси дерево прикрасили сотнями писанок.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Гілки прикрасили 8 сотнями писанок - від мініатюрних паперових до великих дерев'яних. Створювали їх протягом двох тижнів як професійні майстри, так і пересічні одесити.

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Бажаючі ще можуть прикрасити дерево власноруч розписаними великодніми яйцями. Цим святковим убранням городяни і туристи зможуть милуватися 10 днів.

Як повідомлялося, 6 квітня християни східного обряду згадують Велику, або Страсну п'ятницю.