Приготувалися до Великодня: в міському саду Одеси дерево прикрасили сотнями писанок (відео)
12:06, 06 квітня 2018Суспільство
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Гілки прикрасили 8 сотнями писанок - від мініатюрних паперових до великих дерев'яних.
У міському саду Одеси дерево прикрасили сотнями писанок
У міському саду Одеси дерево прикрасили сотнями писанок.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Гілки прикрасили 8 сотнями писанок - від мініатюрних паперових до великих дерев'яних. Створювали їх протягом двох тижнів як професійні майстри, так і пересічні одесити.
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Бажаючі ще можуть прикрасити дерево власноруч розписаними великодніми яйцями. Цим святковим убранням городяни і туристи зможуть милуватися 10 днів.
Як повідомлялося, 6 квітня християни східного обряду згадують Велику, або Страсну п'ятницю.
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