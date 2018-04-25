Українця намагався завербувати КДБ Білорусі

Повернувшись додому із Білорусі, чоловік одразу звернувся до Служби безпеки.

Співробітники Служби безпеки України викрили спробу вербування мешканця Чернігівщини спецслужбами Республіки Білорусь.

Правоохоронці встановили, що житель одного з прикордонних населених пунктів Чернігівської області періодично виїжджав до Білорусі, щоб відвідати родичів. Під час чергової поїздки українець був затриманий правоохоронними органами цієї країни за начебто порушення правил торгівлі, повідомили у прес-службі СБУ.

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"При цьому представники КДБ Білорусі, погрожуючи кримінальним переслідуванням, вимагали від чоловіка передавати інформацію про військові об’єкти, розміщені на прикордонній території. Отримані відомості необхідно було надавати представнику білоруської спецслужби під час виїздів до РБ", - йдеться у повідмленні.

У СБУ розповіли, що, повернувшись додому, чоловік одразу звернувся до Служби безпеки і надав всі необхідні свідчення щодо обставин його вербування та поставлених перед ним завдань.

Згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі на строк до п'ятнадцяти років. Враховуючи той факт, що громадянин України не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив правоохоронцям про свій зв’язок з ними, суд звільнив його від кримінальної відповідальності, що передбачено законодавством.

Раніше співробітники Служби безпеки України викрили спробу вербування спецслужбами Росії мешканця Чернігівської області.