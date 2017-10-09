У Росії погрозами змушували заробітчанина повернутися до України і шпигувати за ЗСУ

Співробітники Служби безпеки України викрили спробу вербування спецслужбами Росії мешканця Чернігівської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що українець, працюючи нелегально у Росії, потрапив у поле зору спецслужб РФ, які тиском та погрозами примусили чоловіка погодитись на співпрацю.

"Погрожуючи кримінальним переслідуванням за нелегальне працевлаштування, представники ФСБ змусили заробітчанина повернутися в Україну та зібрати інформацію про кількість особового складу і техніки українських військових підрозділів в прикордонних з Росією районах. Чоловік також мав надати відомості про засоби захисту державного кордону України, розміщення військових об’єктів та конфіденційні дані співробітників українських правоохоронних органів. Після виконання завдання він мав прибути до РФ та передати інформацію своїм "кураторам", - йдеться в повідомленні.

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Натомість, повернувшись в Україну, чоловік відразу зв’язався із співробітниками СБУ і повідомив про спробу вербування іноземними спецслужбами та розповів про поставлені перед ним завдання.

"Згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. Однак, враховуючи, що мешканець Чернігівщини не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та отримане завдання, суд задовольнив клопотання органів слідства і звільнив його від кримінальної відповідальності", - повідомили правоохоронці.