Melovin увійшов в ТОП-5 фаворитів півфіналу Євробачення-2018 на думку букмекерів

14:18, 04 травня 2018
Суспільство
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Пісня, з якою виступить MELOVIN, розповідає про поразки, які через різні події приводять людей до успіху / УНІАН

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Судячи за ставками на 4 травня, представник України MELOVIN займе у півфіналі четверте місце, а представниця Росії Юлія Самойлова навіть не увійде в десятку. Про це свідчить таблиця, опублікована на сайті конкурсу.

Перше місце в табличці з другого півфіналу займає Швеція. Зазначимо, що позиції конкурсантів можуть змінюватися залежно від ставок букмекерів.

Нагадаємо, що другий півфінал Євробачення 2018, в якому виступлять MELOVIN і Самойлова, відбудеться 10 травня в столиці Португалії Лісабоні.

Раніше представник України провів свою першу репетицію. Після неї він розповів журналістам про лінзі в оці і захоплення парфумерією.

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Новина в сюжеті: Євробачення 2018
Теги: #букмекери#Євробачення-2018#MELOVIN