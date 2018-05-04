Melovin увійшов в ТОП-5 фаворитів півфіналу Євробачення-2018 на думку букмекерів

Україна в п'ятірці кращих, Росія пролітає. З'явилися свіжі прогнози букмекерів на півфінал Євробачення 2018.

Представник від України на конкурсі Євробачення-2018 сьогодні, 4 травня, увійшов до п'ятірки фаворитів півфіналу на думку букмекерів.

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Судячи за ставками на 4 травня, представник України MELOVIN займе у півфіналі четверте місце, а представниця Росії Юлія Самойлова навіть не увійде в десятку. Про це свідчить таблиця, опублікована на сайті конкурсу.

Перше місце в табличці з другого півфіналу займає Швеція. Зазначимо, що позиції конкурсантів можуть змінюватися залежно від ставок букмекерів.

Нагадаємо, що другий півфінал Євробачення 2018, в якому виступлять MELOVIN і Самойлова, відбудеться 10 травня в столиці Португалії Лісабоні.

Раніше представник України провів свою першу репетицію. Після неї він розповів журналістам про лінзі в оці і захоплення парфумерією.