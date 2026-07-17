Вийшов повний трейлер нової частини епічної саги 'Сто років самотності' (відео)

Серіал став однією з найбільш очікуваних екранізацій останніх років.

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував повний трейлер другої частини епічної саги "Сто років самотності" (One Hundred Years of Solitude), першої екранізації знаменитого роману Габріеля Гарсія Маркеса.

"Макондо змінюється. Нові мешканці, зв’язок із зовнішнім світом і доля родини Буендіа прискорять неминучий занепад міста", – йдеться в описі ролика.

Нагадаємо, що "Сто років самотності: Частина 2" стартує на Netflix 5 серпня. Цього дня вийдуть сім серій серіалу, восьмий епізод стане "грандіозним фіналом", його прем’єра відбудеться 26 серпня.

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Як писав УНІАН, серіал Netflix став першою в історії екранізацією культового роману "Сто років самотності" 1967 року колумбійського письменника та лауреата Нобелівської премії з літератури Габріеля Гарсіа Маркеса. У центрі сюжету – історія семи поколінь родини Буендіа, чиї долі протягом десятиліть розгортатимуться в легендарному місті Макондо, де герої зіткнуться з коханням, втратами, забуттям і неминучістю минулого. Головну роль у проєкті виконав відомий колумбійський актор Клаудіо Катаньо.

"Сто років самотності" – що відомо про серіал

Серіал Netflix "Сто років самотності" (One Hundred Years of Solitude) став однією з найочікуваніших екранізацій останніх років і першим офіційним перенесенням на екран знаменитого роману Габріеля Гарсіа Маркеса. Книга, опублікована в 1967 році, вважається одним із найвидатніших творів світової літератури та головним символом жанру магічного реалізму. Протягом десятиліть Маркес відмовлявся продавати права на екранізацію, вважаючи, що історію родини Буендіа та вигаданого міста Макондо неможливо передати у кіноформаті. Лише через роки після смерті письменника його родина дала згоду на створення серіалу спільно з Netflix.

Однією з головних умов проєкту стало збереження культурної автентичності твору. Серіал повністю знято іспанською мовою, а більшість акторів – колумбійці. Зйомки відбувалися в Колумбії, де спеціально створювали масштабні декорації Макондо – міста, яке в романі стає окремим персонажем зі своєю історією, злетами та падіннями. Над виробництвом працювали сотні місцевих фахівців, зокрема художники, костюмери та майстри, які вручну створювали деталі епохи.

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