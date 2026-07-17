Для серіалу God of War шукають нового Кратоса через травму виконавця головної ролі

Райан Херст порвав біцепс під час виконання трюку на зйомках серіалу

Sony та Amazon замінять Кратоса в серіалі за мотивами God of War. Компанії вирішили не переносити зйомки на наступний рік після того, як Райан Херст, якого затвердили на головну роль, отримав серйозну травму під час зйомок, повідомляє Deadline.

Наприкінці червня актор порвав біцепс під час виконання трюку на зйомках серіалу у Ванкукері. Довелося зробити операцію, яка пройшла успішно, але процес відновлення може зайняти до року. Це значно довше, ніж запланований період зйомок, пишуть ЗМІ.

Додаткову складність створює Каллум Вінсон: виконавець ролі Атрея підросте за час перерви, і використовувати вже відзнятий матеріал з ним буде вкрай складно.

Відео дня

Повідомляється, що на момент інциденту команда встигла повністю зняти чотири епізоди. Тепер їх доведеться перезнімати вже з новим виконавцем ролі Кратоса. Зараз студії активно шукають заміну, проте ім’я наступника поки що не називається. Зйомки планують відновити в середині жовтня.

Зйомки екранізації God of War розпочалися в лютому. Amazon одразу замовила два сезони, які планують зняти поспіль. Сюжет серіалу заснований на перезапуску відеогри 2018 року, у центрі оповіді – стосунки Кратоса та його сина Атрея. Шоуранером і сценаристом адаптації є Рональд Д. Мур – творець серіалів "Зоряний крейсер "Галактика"", "Чужинка" та "Заради всього людства".

До акторського складу також увійшли Менді Патінкін у ролі Одіна, Ед Скрейн у ролі Бальдра, Макс Паркер у ролі Хеймдалла, Оулавюр Даррі Оулафссон у ролі Тора, Тереза Палмер у ролі Сіф, Аластер Дункан у ролі Міміра, Джефф Гулка у ролі Сіндрі та Денні Вудберн у ролі Брока.

Нагадаємо, що також у виробництві знаходяться серіальні адаптації ігрових франшиз Baldur's Gate, Wolfenstein, Far Cry та Mass Effect.

А в 2027 році вийде абсолютно нова гра за мотивами God of War із підзаголовком Laufey, у якій потрібно грати за Фей – дружину Кратоса та матір Атрея. Події розвиватимуться одразу в кількох міфологіях, зокрема в єгипетській.

Вас також можуть зацікавити такі новини: