Побиття "кіборга" Вербича у Києві: суд заарештував підозрювану (відео)

Підозрювану взято під варту терміном на 30 днів, оскільки вона має інвалідність.

Подільський районний суд міста Києва обрав підозрюваній у нападі на учасника бойових дій на Донбасі Дмитра Іващенка (відомого як Дмитро Вербич) Катерині Лапінській запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, в судовій ухвалі суддя зазначив, що обвинувачення довело ризики, згідно з якими Лапінська має перебувати під вартою. Суддя зазначив, що тяжкість злочину, інкримінованого підозрюваній, не дозволяє обрати для неї більш м’який запобіжний захід.

Водночас суд врахував ту обставину, що Лапінська має інвалідність, тому термін перебування під вартою скорочено з 60 днів, про які просила прокуратура, до 30 днів.

Таким чином, згідно з ухвалою, Лапінська перебуватиме в Київському СІЗО до 5 червня.

Батьки Лапінської, які були присутні на суді, відмовилися від будь-яких коментарів журналістам.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 2 травня в Києві на вулиці Костянтинівській стався напад на учасника АТО Вербича. Потерпілий йшов вулицею і відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців і двох дівчат, які були одягнені в маски. Зловмисники накинулися на ветерана АТО, внаслідок чого він отримав колото-різане поранення спини.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України. Особам, причетним до нападу, загрожує до семи років позбавлення волі.

7 травня СБУ встановила, що організатором нападу на учасника бойових дій на Донбасі Вербича є громадянин Росії.