Три хлопці і дві дівчини: опубліковано відео жорстокого нападу на "кіборга" на Подолі у Києві

Вербич міг зазнати більш важких поранень, але відбився від нападників та увернувся від удару молотком.

Напад на захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича (позивний "Івіч") у Києві здійснили троє хлопців і дві дівчини. Сутичка тривала близько 20 секунд, після чого нападники втекли.

"На Дмитро Вербич ("Івіч"), учасника АТО і оборонця ДАП, сьогодні о 20:38 на Подолі, вул. Костянтинівська 59/5, напали невідомі. Нанесли удар ножем в спину, забризкали газовим балоном, хотіли нанести удар молотком по голові, але Івіч увернувся, нападники втекли. Нічого не взяли, є підозра що це цілеспрямований напад проросійської гнилі", - написав у Facebook ветеран бойових дій на Донбасі Юрій Дмитренко, опублікувавши відео.

"Прохання до всіх, хто був свідком, упізнав цих людей, чи просто може поширити цю інформацію - допоможіть", - написав Дмитренко.

Першу допомогу Вербичу надали друзі, які приїхали за кілька хвилин після нападу. "Загрози життю немає", - повідомив Дмитренко.