Євробачення-2018: за кого голосувала Україна

Найвищий бал від членів українського журі отримала Франція, тоді як українські телеглядачі присудили 12 балів Ізраїлю.

Мешканці України, за традицією, активно брали участь у голосуванні, віддавши перевагу Франції та Ізраїлю. Читайте також"Не твоя іграшка": переклад пісні екстравагантної переможниці Євробачення-2018 (відео) Про це повідомляє Главред. Під час фінального етапу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2018", Ната Жижченко (вокалістка колективу Onuka), оголосила бали, які члени українського журі поставило учасникам. Найвищий бал - 12, Україна віддала Франції, 10 балів - Ізраїлю, 8 - Нідерландів, 7 - Австрії, 6 - Швеції, 5 - Словенії. До речі, до складу українського журі увійшли співачки Христина Соловій та Alloise (Алла Московка), саунд-продюсери Віталій Клімов, Артур Данієлян, і радіоведучий Денис Жупник. Як повідомляється на офіційному сайті "Євробачення", українські телеглядачі проголосували наступним чином. 12 балів - Ізраїлю, 10 балів - Чехії, 8 балів - Данія, 7 балів - Франція, 6 балів - Молдова, 5 балів - Італія, 4 балів - Кіпр, 3 балів - Естонія, 2 балів - Литва, 1 балів - Угорщина. Як повідомляв УНІАН, на "Євробаченні-2018" перемогла конкурсантка з Ізраїлю Нетта Барзілай.

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