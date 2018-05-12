Євробачення-2018: стало відомо, хто оголошуватиме результати голосування від України

Цього року Україна розпочне церемонію оголошення результатів.

Цього року результати глядацького голосування від України на Євробаченні оголошуватиме солістка гурту ONUKA Ната Жижченко.

Згідно з інформацією на офіційному сайті конкурсу, Ната буде першою, хто вийде на зв'язок з Лісабоном для оголошення результатів фіналістам. Після неї свої результати оголосять ще 42 країни-учасниці конкурсу.

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Результати від Білорусі представлятимуть учасники гурту NaviBand - минулорічні представники країни на Євробаченні, які полюбилися українцям після виконання білоруською мовою переможної пісні Джамали "1944". Результати голосування російських глядачів оголошуватиме представниця країни на конкурсі у 2000 році та ведуча Євробачення-2009 у Москві співачка Алсу.

Нагадаємо у минулому році ONUKA виступила у якості запрошеного гостя на у фіналі Євробачення у Києві. Після вибухового перформансу її міні-альбом "Vidlik" потрапив у чарти iTunes кількох європейських країн.

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч Україна відкриватиме гранд-фінал Євробачення-2018.