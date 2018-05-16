В Одесі обвинувачений у вбивстві і розчленуванні жінки-інспектора СІЗО визнав свою провину

Обвинувачений наполягає, що скоїв убивство через те, що йому погрожували треті особи.

Обвинувачений у вбивстві і розчленуванні жінки-інспектора Одеського слідчого ізолятора Олени Порошенко влітку 2017 року Василь Чемеріз частково визнав свою провину.

Як повідомили УНІАН у Малиновському районному суді Одеси, сьогодні, 16 травня, під час судового засідання обвинувачений частково визнав свою провину, не погодившись з мотивами скоєння злочину. Зокрема, Чемеріз продовжує наполягати, що скоїв убивство через те, що йому погрожували треті особи.

Під час судового засідання прокурор оголосив обвинувальний акт, було встановлено порядок дослідження доказів.

Читайте такожУ російському Пітері жорстоко вбили українця - ЗМІКрім того, обвинувачений заявив клопотання про зміну запобіжного забезпечення безпеки. Суд, розглянувши це клопотання, відмовив у його задоволенні, визнавши, що відповідні заходи безпеки вже вжито.

Зазначене кримінальне провадження розглядається колегіально - у складі двох професійних суддів і трьох присяжних.

Наступне судове засідання призначене на 1 червня.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2017 року Одесі на території СІЗО зловмисник убив і розчленував співробітницю ізолятора. Було викрито підозрюваного - 39-річного заарештованого, який перебував у слідчому ізоляторі. Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності по ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У момент скоєння вбивства інспектора ізолятора був під слідством у зв'язку з вчиненням розбійного нападу (ст. 187 ККУ).

Поліція за фактом вбивства розпочала розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство), прокуратура області - за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками СІЗО, внаслідок чого стало можливим вчинення ув'язненим цього злочину (ч. 2 ст. 367 КК України), тортур тощо.

19 серпня Малиновським районним судом Одеси стосовно підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Підозрюваного з метою його безпеки було транспортовано до Миколаївського СІЗО.

Пізніше Одеська місцева прокуратура № 2 скерувала до Малиновського районного суду Одеси обвинувальний акт.

12 березня 2018 року обвинувачений Чемеріз у суді заявив, що його примусили скоїти цей злочин. Він стверджує, що вбив інспектора нібито на вимогу двох осіб, які йому погрожували, - співробітника Одеського СІЗО і ув’язненого, який вже вийшов на свободу. Нібито цей злочин було «замовлено», щоб зняти з посади «начальника в'язниці».