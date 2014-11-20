У Криму близько 23% населення є проукраїнським - активіст Євромайдану

У Криму близько 23% населення є проукраїнським.

Про це повідомив координатор кримського Євромайдану Андрій Щекун під час круглого столу в рамках проекту "Схід + Захід", ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної службою новин каналу "1+1".

«Київ взагалі не звертав уваги на Крим за останні 23 роки», - зазначив він, додавши, що в автономії можна було б уникнути багатьох проблем, якби було мобілізоване проукраїнське населення.

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«Коли кажуть, що в Криму немає проукраїнської бази, електорату - насправді останні вибори 2012 року продемонстрували, що близько 23% є проукраїнського електорату в Криму, з яких 14% - це кримські татари», - зауважив активіст.

«Але ніколи проукраїнські, продержавницькі національно свідомі політичні сили не йшли на місцевих виборах у парламент Криму, у місцеві органи самоврядування», - додав він.

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Щекун наголосив, що «проукраїнські сили мали можливість мати мінімум 25 депутатів в парламент Криму, тоді б ми могли давати відсіч проросійським силам».

Як повідомляв УНІАН, Росія усупереч усім міжнародним нормам приєднала до свого складу Крим у березні цього року за підсумками ніким невизнаного, крім росіян, референдуму, котрий був проведений після фактичного захоплення півострова російськими військовими.