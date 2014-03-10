Викрадачі організатора кримського Євромайдану повідомили, що з ним все в порядку - ЗМІ

Про це Центру журналістських розслідувань повідомила дружина А. Щекуна Людмила.

За її словами, їй вдалося зв'язатися по телефону з одним з тих, хто утримує активіста.

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«У Андрія астма, йому без ліків не можна, крім того, два роки тому у нього був інфаркт. Мене з'єднали з людиною, який контролює ситуацію від людей Аксьонова, я просила, щоб йому препарати купили - сальбутамол і хоча б валідол. Він пообіцяв, що все зробить. За його словами, з Андрієм все гаразд, ніхто йому нічого поганого не робить»,- повідомила Людмила, додавши, що їй нічого не відомо про місцезнаходження чоловіка.

Вона також висловила припущення про цілі викрадачів.

«У нас дві версії. Ми припускаємо, що його тримають, щоб не було провокацій в його (Щекуна) сторону, щоб його, не дай Бог, не позбавили життя, і таким чином хочуть убезпечити себе. Другий варіант - це його будуть тримати до 16 числа, до референдуму, щоб він не піднімав народ в Криму», - припустила дружина активіста.

У свою чергу, координатор руху «Євромайдан-Крим», син викраденого разом з Щекуном Анатолія Ковальського Сергій Ковальський повідомив, що сьогодні о 16.00 в Інформаційному прес-центрі (Сімферополь, вул. Севастопольська, 8, каб.106) відбудеться круглий стіл на тему «Права журналістів і свобода слова на території Криму», де він виступить із заявою з приводу подій.

А.Щекун був затриманий 9 березня вранці на вокзалі в Сімферополі, проте ні до одного відділення міліції він так і «не доїхав». У ВР Криму спочатку знайшли Щекуна в «Російській єдності», а потім «загубили».

Разом з Щекуном викрали ще одного активистау країнської громади, екс-голову Республіканського комітету з лісового господарства Анатолія Ковальського.

За інформацією джерела «Центру» до партії «Русское единство», активістів затримали за вказівкою прем'єр-міністра АРК Сергія Аксьонова та Сергія Цекова. За його словами, затримували в районі залізничного вокзалу Щекуна і Ковальського «дружинники» Аксьонова, а міліцію, яка спробувала втрутитися, просто відтіснили і відсторонили від цієї «процедури».

«Спочатку затриманих повезли в офіс партії «Руська єдність» на вул.Долгоруківській. Коли інформація про затримання українських активістів стала широко відома громадськості, їх вивезли з Сімферополя», - поінформувало джерело. Він припустив, що викрадених активістів побили, Щекуна вивезли в Ялту.