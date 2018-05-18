У Житомирі попрощалися із загиблим у зоні ООС бійцем

Військовий загинув 16 травня поблизу населеного пункту Талаківка Донецької області під час ворожого обстрілу позицій ЗСУ.

У Житомирі попрощалися з бійцем 36-ї бригади морської піхоти Збройних сил України Дмитром Рудьом, який загинув у зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія прощання із загиблим відбулася сьогодні, 18 травня, у Житомирі у Свято-Михайлівському соборі УПЦ КП.

Провести в останню путь бійця прийшли жителі міста, його бойові побратими, представники влади, військові, духовенство.

Загиблого з військовими почестями поховали на Смолянському кладовищі.

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Житель Житомира Дмитро Рудь, 1998 року народження, загинув 16 травня в районі проведення Операції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Талаківка Донецької області під час ворожого обстрілу позицій ЗСУ.

Він пішов боронити Україну у липні 2016 року. На посаді старшого стрільця-санітара Рудь проходив військову службу у складі 503-го окремого батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ України.

Дмитро був сиротою і його вихованням займалися бабуся та дідусь.