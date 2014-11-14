Бойовики обстрілюють Авдіївку, загинули двоє українських військових і троє мирних жителів

У Авдіївці в результаті обстрілу бойовиків загинуло двоє українських військових і троє мирних жителів.

Про це повідомив командир 40-го батальйону територіальної оборони «Кривбас» Микола Колесник на своїй сторінці у Facebook.

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«У Авдіївці вже двоє загиблих військових, троє цивільних. Луплять і по блокпостах, і просто по місту», - написав він.

«Ось таке перемир'я-припинення вогню», - додав комбат.