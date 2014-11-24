Вночі військові в Маріуполі збивали безпілотники
10:49, 24 листопада 2014Політика
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Артилеристи ВСУ стріляли по 2 безпілотникам, що з'явилися над сектором "М".
Вночі над Маріуполем зафіксували два безпілотника / Фото прес-служби Міноборони
Про це 0629 повідомили в штабі АТО сектора "М".
Протягом ночі над сектором "М" були зафіксовані польоти 2 безпілотників.
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Перший з'явився близько 12 ночі, другий близько 5 ранку. По ним був відкритий вогонь.
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