Вночі військові в Маріуполі збивали безпілотники

Про це 0629 повідомили в штабі АТО сектора "М".

Протягом ночі над сектором "М" були зафіксовані польоти 2 безпілотників.

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Перший з'явився близько 12 ночі, другий близько 5 ранку. По ним був відкритий вогонь.