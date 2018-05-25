Кабмін запропонував Раді дозволити жінкам працювати у шахтах

17:18, 25 травня 2018
Суспільство
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Автори законопроекту прагнуть усунути гендерні обмеження / Фото Jodi Cobb/National Geographic Creative

Кабінет міністрів України пропонує парламенту прийняти законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (№8406), яким, зокрема, передбачається надати дозвіл жінкам працювати у шахтах.

Відповідний проект закону був зареєстрований у Верховній Раді 24 травня.

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«У зв’язку з проведенням процедурних дій щодо денонсації Конвенції № 45 розроблено проект акта, яким передбачається внести зміни до Кодексу законів про працю України, виключивши статтю 174 «Роботи, на яких забороняється застосування жінок», а також до закону України «Про охорону праці», виключивши частину першу статті 10 «Охорона праці жінок», - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Зазначається, що метою проекту закону є необхідність приведення національного законодавства у відповідність до законодавства Європейського Союзу у частині усунення гендерних обмежень для жінок щодо їх роботи із шкідливими і важкими умовами праці та на підземних роботах.

Як повідомляв УНІАН, раніше генсек ООН заявив, що встановлення гендерної рівності може збільшити світовий ВВП на 12 трильйонів доларів до 2025 року.

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Теги: #гендерна рівність#права жінок