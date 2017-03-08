Встановлення гендерної рівності може збільшити світовий ВВП на 12 трильйонів доларів до 2025 року - генсек ООН

Про це йдеться у зверненні генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з нагоди Міжнародного жіночого дня.

«Історично нерівне положення чоловіків і жінок, яке посилюється зростаючою нерівністю в суспільствах, країнах і між ними, призводить до посилення дискримінації стосовно жінок і дівчат. У всьому світі зловживання традиціями, культурними цінностями і основами релігій призводить до обмеження прав жінок, закріплення сексизму та захисту жінконенависницьких практик», - нагадав генсек ООН.

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За його словами, юридичні права жінок, які ніколи не були рівними з чоловіками ні на одному з континентів, порушуються ще більше. Незважаючи на певний прогрес, керівні посади, як і раніше, всюди займають чоловіки, а економічний і гендерний розрив збільшується через застарілі уявлення й укорінення чоловічого шовінізму.

Гутерріш закликав світову спільноту змінити це шляхом розширення прав і можливостей жінок на всіх рівнях, надати їм можливості бути почутими, контролювати свої життя.

«Позбавлення прав жінок і дівчат є помилковим; воно має серйозні соціальні і економічні наслідки, які відкидають нас всіх назад у минуле. Гендерна рівність сприяє перетворенням, яке вкрай необхідно для повноцінного функціонування громад, суспільств і економік», - зазначив він.

За даними генсека, в результаті скорочення гендерного розриву в сфері зайнятості світовий ВВП може додатково зрости на 12 трлн дол. США до 2025 року.

Гендерна рівність займає ключове місце в порядку денному сталого розвитку до 2030 року - глобальному плані, узгодженому лідерами всіх країн для вирішення поставлених перед нами проблем. П`ята ціль сталого розвитку містить конкретний заклик забезпечити гендерну рівність і розширення прав і можливостей всіх жінок і дівчат, яка є центральною для досягнення всіх 17-ти Цілей сталого розвитку, нагадав Гутерріш.

Він також пообіцяв розширювати участь жінок у роботі ООН з підтримки миру і безпеки.

Також генсек запровадив «дорожню карту» з цільовими показниками досягнення гендерної рівності в рамках всієї системи організації.