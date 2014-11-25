У РНБО заявили про згасання проекту «Новоросія»

Про це на брифінгу заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, повідомляє Еспресо.TV.

"Проект "Новоросія"…вже згас і немає жодних прибічників, які б його підтримували, оскільки соціальна ситуація показує, що відбувається насправді", - сказав Лисенко.

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"Бойовики не можуть справитися з невдоволенням мирних громадян, бо розрахунок був саме на підтримку місцевих мешканців. Терористи ж мають тільки негативні наслідки",- додав Лисенко.

Раніше російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що Кремль "зливає" проект "Новоросія". Оцінивши руйнівні наслідки західних санкцій для російської економіки, Володимир Путін згортає військову активність на Сході України, каже експерт.