Російський політолог: Кремль "зливає" проект "Новоросія"

Таку думку висловив "Росбалту" політолог Дмитро Орєшкін.

Вибори до Верховної Ради України "парадоксальним чином можуть, якщо не покращити, то стабілізувати" відносини Росії та України, вважає Орєшкін.

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Оцінивши руйнівні наслідки західних санкцій для російської економіки, Володимир Путін згортає військову активність на Сході України, каже експерт.

На думку політолога, те, що російський МЗС ще напередодні виборів у Раду заявив, що визнає їх, "де факто означає, що проект "Новоросія" злитий".

Те, що вибори не відбулися у деяких районах Луганської та Донецької областей, це "ні про що не говорить, тому що точно також в 90-ті роки не проходили вибори в Чечні, яка в очах міжнародного співтовариства, тим не менш, продовжувала залишатися частиною Росії", - нагадує Орєшкін.