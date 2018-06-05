Оприлюднено правильні відповіді до тесту ЗНО з біології (документ)
12:41, 05 червня 2018Суспільство
2558 0
Результати ЗНО з біології будуть відомі до 15 червня.
Опубліковані правильні відповіді на ЗНО з біології / фото УНІАН
Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді до тесту з зовнішнього незалежного оцінювання з біології.
Відповіді опубліковані на офіційному сайті УЦОЯО.
Засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав» з біології відбудеться до 14 червня.
Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 15 червня.
Відповіді на ЗНО з біології 2018
Як повідомляв УНІАН, у цьому році навколо ЗНО з англійської мови розгорівся скандал через погану якість звуку під час аудіювання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter