Оприлюднено правильні відповіді до тесту ЗНО з біології (документ)

Результати ЗНО з біології будуть відомі до 15 червня.

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді до тесту з зовнішнього незалежного оцінювання з біології.

Відповіді опубліковані на офіційному сайті УЦОЯО.

Засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав» з біології відбудеться до 14 червня.

Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 15 червня.

Відповіді на ЗНО з біології 2018

Як повідомляв УНІАН, у цьому році навколо ЗНО з англійської мови розгорівся скандал через погану якість звуку під час аудіювання.