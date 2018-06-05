Оприлюднено правильні відповіді до тесту ЗНО з біології (документ)

12:41, 05 червня 2018
Суспільство
2558 0
Опубліковані правильні відповіді на ЗНО з біології / фото УНІАН

Відповіді опубліковані на офіційному сайті УЦОЯО.

Засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав» з біології відбудеться до 14 червня.

Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 15 червня.

Відповіді на ЗНО з біології 2018

Як повідомляв УНІАН, у цьому році навколо ЗНО з англійської мови розгорівся скандал через погану якість звуку під час аудіювання.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ЗНО