Сьогодні завершується реєстрація на "ЗНО на магістратуру"

Реєстрація завершується о 18.00.

Сьогодні, 5 червня 2018 року, завершується реєстрація для тих, хто складатиме тестування за технологією ЗНО для вступу в магістратуру.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки України.

Це стосується вступників на спеціальності галузей знань: «Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Право», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини».

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"Для них вступ відбуватиметься за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови, а для вступників на «Право» та «Міжнародне право» – також за підсумками єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з Права та Загальних навчальних правничих компетентностей", - йдеться у повідомленні МОЗ

Реєстрація завершується о 18.00.

Щоб зареєструватися на ЄФВВ та ЄВІ вступникам на магістратуру необхідно звернутись до одного з вишів, у якому вони бажають брати участь у конкурсному відборі.

Як повідомляв УНІАН, у цьому році навколо ЗНО з англійської мови розгорівся скандал через погану якість звуку під час аудіювання.