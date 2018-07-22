ДТП у Житомирській області: власнику маршрутки повідомили про підозру

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Затриманому 42-річному власнику маршрутки, яка врізалася у вантажівку на трасі в Житомирській області повідомили про підозру.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, передає 112 Україна.

"Вчора (21 липня, - ред.) власнику автобуса повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 287 КК України (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації)", – зазначила прес-секретар.

Розслідуванням встановлено, що власник автобуса в порушення правил дорожнього руху не забезпечив технічний стан транспортного засобу та його обладнання вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також правил технічної експлуатації. Крім того, він допустив до керування водія, який перебував у стані стомлення.

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Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, 20 липня на трасі в Житомирській області зіткнулися маршрутний автобус і вантажівка DAF з напівпричепом. Рейсова маршрутка їхала з Києва до Рівного.

В результаті аварії загинули десять осіб, з них троє дітей. Серед загиблих - двоє громадян Росії і один громадянин Грузії. Травми різного ступеня тяжкості отримали дев'ять осіб, серед них також є громадянка Росії.

У Житомирській області оголосили траур за загиблими.