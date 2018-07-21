Стало відомо про стан дев'ятьох постраждалих внаслідок смертельної ДТП на Житомирщині

Двоє дітей, постраждалих внаслідок аварії, знаходяться у стабільно важкому стані.

Стан дев'ятьох постраждалих внаслідок смертельної ДТП біля с. Глубочиці на Житомирщині стабілізовано.

Про це повідомлили у прес-службі Житомирської обласної державної адміністрації. Там зазначили, що двоє дітей, постраждалих внаслідок аварії, знаходяться у стабільно важкому стані.

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"Наймолодші з потерпілих – дівчинка та хлопчик – стабільно важкі, але їм вже краще. Сьогодні можливо 3 із 9 людей транспортуємо у Новоград-Волинський, де вони продовжать лікування. Медичними препаратами усі потерпілі повністю забезпечені, наразі потреби у цьому немає", - зазначив начальник управління охорони здоров’я ОДА Микола Суслик.

Постраждалі знаходяться у чотирьох медзакладах Житомирщини: Житомирській обласній лікарні, Дитячій обласній лікарні, Міській лікарні №1 та Житомирській районній лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня, близько 10.40 на автодорозі Київ – Чоп біля с. Глибочиці Житомирського району внаслідок зіткнення маршрутки сполученням «Київ – Рівне» та вантажівки загинули 10 людей, ще 9 госпіталізовані.