Під Києвом більше 20-ти людей проти волі утримували в реабілітаційному центрі

За словами директора закладу, там перебуває 21 дієздатна особа з нарко- та алко- залежністю та з розладами психіки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного утримання людей у реабілітаційному центрі в Броварах.

Як написала уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, сьогодні їй повідомили про те, що в приватному будинку у Броварах утримують людей проти їхньої волі. «Представники Секретаріату негайно виїхали на місце і з'ясували, що це - приватний реабілітаційний центр «За життя». За словами директора, тут перебуває 21 дієздатна особа з нарко- та алко- залежністю та з розладами психіки», - зазначила вона.

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Вона додала, що під час конфіденційного спілкування 12 осіб повідомили про бажання залишити заклад.

«Також вони розповіли, що потрапили до «центру» проти волі, більшість з них була поміщена сюди за ініціативою родичів. Втім немає жодних рішень судових органів, медичних закладів і згоди самих осіб на утримання їх тут. Також пацієнти закладу повідомили про вживання ними невідомих медичних препаратів, які подавляли їх волю», - повідомила Денісова.

За її словами, у центрі була також 80-річна жінка, яка не є хворою, і двох неповнолітніх 14-річних дівчат, які перебували там разом з дорослими за згодою своїх батьків.

Денісова додала, що про реабілітаційний центр було повідомлено поліцію.

Водночас у Відділі комунікації поліції в Київській області повідомили, що на спецлінію «102» поліції Київщини звернувся представник уповноваженого ВР з прав людини з повідомленням про те, що в Броварах за однією із адрес незаконно утримують людей. «Слідчо-оперативна група з’ясувала, що за вказаною адресою розташоване товариство з обмеженою відповідальністю. ТОВ займається нібито лікуванням громадян від алкогольної та наркотичної залежностей. За місяць перебування у так званому реабілітаційному закладі після оформлення договору з представниками товариства родичі утримуваних сплачують 12 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.

На момент прибуття поліцейських в центрі перебувало більше 20 підопічних віком від 20 до 81 року. Четверо з них надали показання та заяви до поліції щодо незаконного позбавлення волі.

Правоохоронці перевірятимуть наявність у підприємців ліцензій щодо надання відповідних послуг та умови, в яких перебувають люди.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.