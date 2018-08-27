Надя Дорофєєва показала інтимні тату (відео)

Дорофєєва показала процес створення татуювань.

Популярна українська співачка, учасниця групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва показала кадри з татуюванням на інтимному місці.

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Ролик з'явився на YouTube-каналі співачки. Дорофєєва розповіла, що зробила собі три тату – дві з них – слова "Good" та "Bad" - в зоні бікіні.

Раніше українська виконавиця, учасниця групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва знову зачарувала своїх дописників новим стильним образом. У своєму Instagram співачка опублікувала фото в легкій вільній блузі та із зачіскою в стилі 40-х років минулого століття. Доповнила ретро-образ Дорофєєва класичною червоною помадою.