Надя Дорофєєва показала інтимні тату (відео)
16:06, 27 серпня 2018Суспільство
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Дорофєєва показала процес створення татуювань.
Популярна українська співачка, учасниця групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва показала кадри з татуюванням на інтимному місці.
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Ролик з'явився на YouTube-каналі співачки. Дорофєєва розповіла, що зробила собі три тату – дві з них – слова "Good" та "Bad" - в зоні бікіні.
Раніше українська виконавиця, учасниця групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва знову зачарувала своїх дописників новим стильним образом. У своєму Instagram співачка опублікувала фото в легкій вільній блузі та із зачіскою в стилі 40-х років минулого століття. Доповнила ретро-образ Дорофєєва класичною червоною помадою.
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