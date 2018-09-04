Раптово померла відома харківська журналістка

Про смерть журналістки повідомили її колеги у соцмережі.

Померла відома журналістка Оксана Кім, яка обіймала посаду головного редактора сайту "Вечерний Харьков" і газети "События".

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Дмитро Шевченко, екс-колега покійної.

"У ніч на 4 вересня раптово пішла з життя Оксана Кім, прекрасна людина, надійний друг, журналіст, головний редактор газети "События" і сайту "Вечерний Харьков", - пише "ВХ".

Як повідомляв УНІАН, у серпні в Харкові помер відомий український журналіст Віталій Булат. За його життя лікарі боролися два дні.