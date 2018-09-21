Співучасникам вбивства Вороненкова подовжили арешт ще на два місяці
Співучасникам вбивства колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова подовжили запобіжний захід.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні колегія суддів Шевченківського райсуду Києва так і не змогла приступити до заслуховування обвинувального акту в справі Ярослава Тарасенка та Олександра Лося, яким інкримінується пособництво навмисному вбивству Вороненкова. З технічних причин система авторозподілу не змога визначити, хто з п’яти присяжних буде основним, а хто - запасним.
Також сьогодні сторона обвинувачення виступила з клопотанням про продовження тримання під вартою обох обвинувачуваних, оскільки запобіжний захід у них завершується 5 жовтня. Суд задовільнив клопотання сторони обвинувачення.
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Таким чином обоє обвинувачуваних перебуватимуть в СІЗО до 19 листопада включно.
Наступне судове засідання у справі Тарасенка та Лося призначено на 11.00 18 жовтня.
Як повідомляв УНІАН, 7 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, що кримінальне провадження за обвинуваченням Тарасенка та Лося у пособництві в умисному вбивстві екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова буде розглядати суд присяжних. Самих присяжних (основних та запасних) мали відібрати 10 серпня, однак на прохання як сторони обвинувачення, так і сторони захисту відклали на наступне засідання.
Довідка УНІАН. Вороненков переїхав в Україну разом із дружиною Марією Максаковою і отримав українське громадянство. Його застрелили 23 березня 2017 року в центрі Києва. Внаслідок стрілянини також було поранено його охоронця і самого нападника, який пізніше помер від поранень.
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Слідство встановило, що злочин скоїв громадянин України Павло Паршов за попередньою змовою з громадянами України Василенком, Лосем, Левенцем та Тарасенком. Лося і Тарасенка було затримано, Василенко та Левенець перебувають у розшуку. Замовником вбивства нібито був підконтрольний ФСБ РФ кримінальний авторитет Тюрін, який мав особистий мотив - раніше він був цивільним чоловіком Максакової. За версією слідства, Тюрін погодився на фінансування та організацію злочину в обмін на преференції з боку російських спецслужб щодо контролю кримінальних угруповань на території Росії і деяких країн СНД, вбивство готувалося разом із керівництвом ФСБ Росії. Тюріна оголошено в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.
Тарасенка обвинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, а Лося – ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.