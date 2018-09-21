Співучасникам вбивства Вороненкова подовжили арешт ще на два місяці

Олександр Лось та Ярослав Тарасенко перебуватимуть в СІЗО ще щонайменше до 19 листопада.

Співучасникам вбивства колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова подовжили запобіжний захід.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні колегія суддів Шевченківського райсуду Києва так і не змогла приступити до заслуховування обвинувального акту в справі Ярослава Тарасенка та Олександра Лося, яким інкримінується пособництво навмисному вбивству Вороненкова. З технічних причин система авторозподілу не змога визначити, хто з п’яти присяжних буде основним, а хто - запасним.

Також сьогодні сторона обвинувачення виступила з клопотанням про продовження тримання під вартою обох обвинувачуваних, оскільки запобіжний захід у них завершується 5 жовтня. Суд задовільнив клопотання сторони обвинувачення.

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Таким чином обоє обвинувачуваних перебуватимуть в СІЗО до 19 листопада включно.

Наступне судове засідання у справі Тарасенка та Лося призначено на 11.00 18 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, що кримінальне провадження за обвинуваченням Тарасенка та Лося у пособництві в умисному вбивстві екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова буде розглядати суд присяжних. Самих присяжних (основних та запасних) мали відібрати 10 серпня, однак на прохання як сторони обвинувачення, так і сторони захисту відклали на наступне засідання.

Довідка УНІАН. Вороненков переїхав в Україну разом із дружиною Марією Максаковою і отримав українське громадянство. Його застрелили 23 березня 2017 року в центрі Києва. Внаслідок стрілянини також було поранено його охоронця і самого нападника, який пізніше помер від поранень.

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Слідство встановило, що злочин скоїв громадянин України Павло Паршов за попередньою змовою з громадянами України Василенком, Лосем, Левенцем та Тарасенком. Лося і Тарасенка було затримано, Василенко та Левенець перебувають у розшуку. Замовником вбивства нібито був підконтрольний ФСБ РФ кримінальний авторитет Тюрін, який мав особистий мотив - раніше він був цивільним чоловіком Максакової. За версією слідства, Тюрін погодився на фінансування та організацію злочину в обмін на преференції з боку російських спецслужб щодо контролю кримінальних угруповань на території Росії і деяких країн СНД, вбивство готувалося разом із керівництвом ФСБ Росії. Тюріна оголошено в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

Тарасенка обвинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, а Лося – ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.