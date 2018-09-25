У справі про напад на активістку Гандзюк з’явилась додаткова кваліфікація

Слідчий поліції в регіоні задовольнив клопотання адвоката активістки і вніс до реєстру ознаку замовного злочину.

У справі про напад на співробітницю Херсонської міськради Катерину Гандзюк з'явилася додаткова кваліфікація.

За словами правозахисниці, слідчий поліції в регіоні задовольнив її клопотання і вніс до реєстру ознаку замовного злочину (п.11 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 15 (Замах на злочин) КК України). Про це повідомила адвокат активістки Євгенія Закревська.

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Напад на виконуючу обов'язки керуючого справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк було скоєно 31 липня в Херсоні. Невідомий облив її сірчаною кислотою, в результаті чиновниця отримала хімічні опіки тулуба, руки і обличчя (більше 35% тіла).

Чиновницю з опіками госпіталізували в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні, а потім перевели в Київ. Медики оцінювали її стан як стабільно важкий.

Чотирьох підозрюваних (безпосереднього виконавця замаху, покупця сірчаної кислотиі двох чоловіків, які підозрюються в організації та співучасті в скоєнні замаху на вбивство) суд заарештував на 60 діб без права внесення застави. П'ятого суд відпустив під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.