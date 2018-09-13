Суд залишив під вартою трьох із чотирьох підозрюваних у нападі на Гандзюк (фоторепортаж)

Ще одного підозрюваного Володимира Васяновича, який має інвалідність через поранення в зоні АТО, суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Апеляційний суд Херсонської області залишив без зміни запобіжний захід стосовно Микити Грабчука, Сергія Торбіна і Віктора Горбунова, які підозрюються в організації нападу і замаху на в.о. керуючого справами Херсонської міськради, громадську активістку Катерину Гандзюк.

Як передає кореспондент УНІАН із залу суду, апеляції їхніх адвокатів на рішення Херсонського міського суду від 21 серпня були розглянуті сьогодні.

Апеляційну скаргу адвоката ще одного підозрюваного Володимира Васяновича, суд задовольнив. Васяновича, який має інвалідність через поранення в зоні АТО, суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Усі адвокати просили суд звернути увагу на те, що їх підзахисні брали участь у бойових діях на Донбасі і мають державні нагороди. Також адвокати клопотали про розгляд справи на закритому засіданні, але суд ці клопотання відхилив.

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У всіх випадках аргументом адвокатів на користь зміни запобіжного заходу для їх підзахисних було те, що останні активно співпрацюють зі слідством.

Також один з підозрюваних Торбін заявив суду, що за час його перебування в СІЗО з ним не було проведено жодної слідчої дії. Підозрюваний Горбунов просив пом'якшити для нього запобіжний захід через вагітність його цивільної дружини. Також всі підозрювані запевняли суд, що ніяк не зможуть вплинути на хід слідства, проте запобіжний захід пом'якшили тільки для одного з них.

Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком більш як 30% тіла госпіталізували. Зараз Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. У справі Гандзюк йдеться, що на неї напали на замовлення представників правоохоронних та державних органів - відповідний фрагмент документа оприлюднив у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За підозрою в скоєнні замаху були затримані кілька людей. За даними поліції, керував ними 41-річний житель Херсонської області, колишній учасник АТО, який останнім часом займався громадською діяльністю і є засновником місцевої організації учасників АТО.