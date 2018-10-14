День захисника України: історія свята

День захисника України можна назвати одним з найважливіших свят для нашої країни в році. Це свято заснували на тлі загальної декомунізації і збройного конфлікту з Росією в Україні.

В Україні вчетверте відзначають День захисника. Свято є державним, а з 2015 року ще й вихідним днем.

У 2018 році День захисника України припадає на неділю, 14 жовтня, вихідний день переноситься на понеділок, 15 жовтня.

Про бажання перенести святкування Дня захисника вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня президент України Петро Порошенко заявив під час своєї промови на День Незалежності України в 2014 році.

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Український інститут національної пам'яті підтримав ініціативу президента відзначати День захисника України на Покрову, обґрунтовуючи це традицією частування українського війська саме в цей день.

14 жовтня так само традиційно вважається днем заснування Української повстанської армії (УПА) — військово-політичного підрозділу Організації українських націоналістів (ОУН).

День захисника України можна назвати одним з найважливіших свят для нашої країни в році. Це свято заснували на тлі загальної декомунізації і збройного конфлікту з Росією в Україні.

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Вперше це свято набуло гасла "Сила нескорених". У 2015 році президент України заявив, що люди, які захищають кордони і суверенітет України демонструють силу нескорених. На його думку, це свято має стати таким же важливим, як і Новий рік, Різдво, чи Великдень.

У 2015-му році Петро Порошенко сказав наступне: "14 жовтня, Покрови Пресвятої Богородиці, ще з козацьких часів був святковим днем захисників Вітчизни. Тому минулого року, свідомо викреслюючи з українського календаря чужий, штучно до нас привнесене свято російської армії-окупанта, я природно зупинив свій вибір на 14 жовтня".

Дата Дня захисника України обрана не випадково. Також 14 жовтня відзначають День українського козацтва, а козаки були славними воїнами і захисниками рідної землі.