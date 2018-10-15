У Криму окупанти підняли за тривогою дивізіони протикорабельних ракетних комплексів

В окупованому Криму в рамках військових навчань підняті за тривогою дивізіони берегових ракетних комплексів (БПК) "Бастіон" і "Бал.

У анексованому Криму в рамках військових навчань підняті за тривогою дивізіони берегових ракетних комплексів (БПК) "Бастіон" і "Бал", а також БПК "Утес" Чорноморського флоту РФ.

Як повідомляє ТАСС, в навчаннях, які пройдуть на окупованому півострові, візьмуть участь близько 600 військовослужбовців.

"Військовослужбовці окремої берегової ракетно-артилерійської бригади Чорноморського флоту підняті за навчальною тривогою для участі в заліковому тактичному навчанні", - сказав спікер Чорноморського флоту Олексій Рульов.

Бойові розрахунки розгорнуть комплекси, підготують їх до стрільби та зміни вогневих позицій. Навчання триватимуть до кінця поточного тижня.

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Береговий ракетний комплекс "Бастіон" оснащується надзвуковими ракетами П-800 "Онікс". Він здатний знищувати надводні кораблі різних класів і типів. Один комплекс, боєкомплект якого може включати до 36 ракет, здатний вражати цілі на відстані до 600 км.

Комплекс "Бал" озброєний дозвуковими маловисотними протикорабельними ракетами Х-35. Комплекс здатний ліквідувати наземні і надводні цілі на відстані близько 130 км. Х-35 здатна знищувати кораблі тоннажністю до 5000 тонн.

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