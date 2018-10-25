Гороскоп на листопад 2018: астрологи дали поради кожному знаку Зодіаку

За прогнозами астрологів, листопад обіцяє бути насиченим та вдалим для Скорпіонів, Стрільців, Раків і Терезів.

Астрологи дали поради на листопад кожному знаку Зодіаку.

Деяким знакам Зодіаку радять не поспішати приймати рішення, іншим - не звинувачувати у своїх помилках інших, пише Esotericblog.

Овен

Не приймайте ірраціональних рішень, коли ви сердитесь або щасливі; спочатку очистіть голову від усього зайвого, перш ніж вирішите що-небудь.

Телець

Всі не завжди будуть любити вас так, як ви їх любите, але це не означає, що ви повинні перестати любити всім своїм серцем.

Близнюки

Живи життям, яке робить тебе щасливим, а не життям, якого інші очікують.

Рак

Припиніть звинувачувати інших людей у ваших помилках та проблемах, або ваше життя ніколи не покращиться.

Лев

Якщо трава зеленіша з іншого боку, почніть поливати свою сторону.

Діва

Ніколи не ставте у пріоритет людей, які розглядають вас лише як варіант.

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Терези

З'ясуйте, що ви любите робити, а потім з'ясуйте, як отримати за це гроші.

Скорпіон

Ніхто не думає про те, що ви робите зі своїм життям, тому просто живіть для себе.

Стрілець

Все це питання перспективи, все зводиться до того, як ви вирішите реагувати на певну ситуацію.

Козеріг

Щоб отримати те, чого ви хочете, ви повинні для цього старанно працювати.

Водолій

Вам потрібно визначити пріоритетність різниці між потребою і бажанням, і прийняти, що ви не можете завжди отримувати те, чого хочете.

Риби

Завжди довіряйте своєму внутрішньому голосу.

Раніше астрологи назвали чотири знака Зодіаку, яким пощастить у листопаді. Гороскоп обіцяє везіння Скорпіонам, Стрільцям, Ракам і Терезам.