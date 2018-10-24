Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, яким пощастить у листопаді

Гороскоп на листопад обіцяє удачу Скорпіонам, Стрільцям, Ракам і Терезам.

Листопад-2018 буде непростим місяцем для більшості знаків Зодіаку. Їх накриють негативні емоції стосовно інших людей і самих себе. Тому експерти радять стримувати себе і налаштуватися на позитив, незважаючи на дощову погоду і осінню хандру.

А ось чотирьом знакам Зодіаку не треба турбуватися, листопад – вдалий для них місяць, пише Главред.

Першим щасливчиком листопада астрологи назвали Скорпіона. Нарешті вирішаться його давні проблеми, в тому числі фінансові. Представникам цього знака радять не боятися змін – всі вони дійсно будуть на краще. У листопаді-2018 Скорпіони можуть сміливо ризикувати, адже двері везіння будуть відкритими для всіх сфер життя.

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Другим фаворитом місяця названо Стрілеця. Вони нарешті прислухаються до своїх бажань і перестануть відкладати на потім виконання мрії, які в останній осінній місяць можуть запросто здійснитися.

На третьому місці "удачі" в листопаді – Раки. Холодний листопад обіцяє Ракам приємні подарунки, проте, щоб їх отримати їм варто вийти "в люди" і не боятися ризикувати.

І замикають список щасливчиків листопада Терези. Всі головні труднощі 2018 року для представників цього знаку вже позаду. Удача знайде Терезів там, де вони цього зовсім не чекають.

Як повідомляв УНІАН, гороскоп на листопад 2018 для всіх знаків зодіаку: Овнів чекає підвищення зарплати, а Раків - проблеми зі здоров'ям.