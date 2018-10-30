Пишна краса: у Києві пройшов конкурс Miss Ukraine plus size (фоторепортаж)

Переможницею конкурсу Miss Ukraine plus size стала Наталія Пащенко.

У Києві відбувся конкурс Miss Ukraine plus size. У ньому взяли участь 26 пишних українок.

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В Україні такий конкурс пройшов уперше. Його переможниця візьме участь в Miss world plus size 2018, який відбудеться на Філіппінах 7 грудня.

Як повідомляв УНІАН, на конкурсі "Міс Україна-2018" перемогу здобула 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва. Киянку обрали з-поміж 24 дівчат з усієї України. Однак після фіналу конкурсу у ЗМІ з’явились повідомлення про те, що Дідусенко не відповідає вимогам конкурсу. Її позбавили корони.

Новою переможницею "Міс Україна-2018" стала 19-річна Леоніла Гузь із Херсонщини.