"Дніпро-1" знищив групу терористів під Маріуполем

Про це повідомляє 0629 з посиланням на прес-службу полку «Дніпро-1».

Завдяки вдалим діям розвідки полку "Дніпро-1" вдалося виявити і знищити спостережний пункт озброєних терористів в районі Чермалика.

Крім того, під час патрулювання полком "Дніпро-1" Кальміусу в с. Чермалик було виявлено ДРГ терористів. Бійці полку "Дніпро-1" знищили цю групу з допомогою автоматичного гранатомета.

Читайте такожПри обстрілі передмістя Маріуполя поранено 4 військових«Дніпро-1» зараз повністю контролює с. Чермалик, яке розташоване в безпосередній близькості з силами терористів.

Кордоном, що відокремлює с. Чермалик від окупованої території, є невелике озеро, яке зараз укрилося льодом, що дає можливість диверсійно-розвідним групам противника переїжджати на іншу сторону.