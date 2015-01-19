"Дніпро-1" знищив групу терористів під Маріуполем
Полк «Дніпро-1» знищив диверсійно-розвідувальну групу бойовиків в районі Маріуполя біля села Чермалик.
Про це повідомляє 0629 з посиланням на прес-службу полку «Дніпро-1».
Завдяки вдалим діям розвідки полку "Дніпро-1" вдалося виявити і знищити спостережний пункт озброєних терористів в районі Чермалика.
Крім того, під час патрулювання полком "Дніпро-1" Кальміусу в с. Чермалик було виявлено ДРГ терористів. Бійці полку "Дніпро-1" знищили цю групу з допомогою автоматичного гранатомета.
Читайте такожПри обстрілі передмістя Маріуполя поранено 4 військових«Дніпро-1» зараз повністю контролює с. Чермалик, яке розташоване в безпосередній близькості з силами терористів.
Кордоном, що відокремлює с. Чермалик від окупованої території, є невелике озеро, яке зараз укрилося льодом, що дає можливість диверсійно-розвідним групам противника переїжджати на іншу сторону.