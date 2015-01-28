В Одесі затримано троє жителів Придністров'я, підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. "Ця трійця обгрунтовано підозрюється у скоєнні низки тяжких злочинів на території Придністров'я і Молдови, а саме - замовних вбивств, рекеті, викраденні людей, організації вибухів", - зазначив Антон Геращенко.

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За його даними, зараз перевіряється причетність цієї групи до здійснення терактів на території України і зокрема в Одесі на замовлення російських спецслужб. "У затриманих в автомобілі і на орендованій квартирі було вилучено 2 кг вибухівки типу пластид, 2 гранати РГД-5, одна - Ф-1, пістолети ТТ і Макарова", - повідомив радник.

Він підкреслив, що всі троє затримані і поміщені в СІЗО. Слідство і прокуратура вимагає вибрати цій трійці запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. "Слідчі дії з виявлення всіх зв'язків, контактів і встановлення всіх обставин неодноразового перебування цієї групи на території України в 2014-2015 роках тривають", - йдеться в повідомленні Антона Геращенка.

"На даний момент слідство погоджує з прокуратурою дозвіл на публікацію фотографій затриманих для впізнання громадянами на предмет скоєння злочинів на території України. Оскільки не виключається, що зазначені особи бували в Україні як легально, так і нелегально для вчинення терористичних актів та інших злочинів", - повідомив радник.