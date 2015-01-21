У Придністров'ї 400 російських військових почали навчання

У ході навчань задіяно більше 30 одиниць бойової та спеціальної техніки. Особливу увагу планується приділити підготовці особового складу до дій в складі малих тактичних груп, передає ТСН.

Військові будуть вчитися виконувати завдання за призначенням у складі пари, трійки, відділення, повідомляє прес-служба Західного військового округу.

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Заняття будуть проходити протягом місяця і завершаться бойовими стрільбами на військовому стрільбищі ОГРВ.

Нагадаємо, Міноборони України хоче стягнути до Придністров'я і Криму більше військових.