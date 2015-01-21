У Придністров'ї 400 російських військових почали навчання
01:47, 21 січня 2015Світ
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У невизнаному Придністров'ї близько 400 військовослужбовців Оперативної групи російських військ приступили до занять з бойового злагодження підрозділів.
У Придністров'ї 400 російських військових почали навчання / facebook.com/bchukraine
У ході навчань задіяно більше 30 одиниць бойової та спеціальної техніки. Особливу увагу планується приділити підготовці особового складу до дій в складі малих тактичних груп, передає ТСН.
Військові будуть вчитися виконувати завдання за призначенням у складі пари, трійки, відділення, повідомляє прес-служба Західного військового округу.
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Заняття будуть проходити протягом місяця і завершаться бойовими стрільбами на військовому стрільбищі ОГРВ.
Нагадаємо, Міноборони України хоче стягнути до Придністров'я і Криму більше військових.
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