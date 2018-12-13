День Андрія: найкращі привітання у віршах, листівках та прозі
13 грудня відзначається День святого апостола Андрія Первозванного.
Ім'я Андрій у перекладі з давньогрецької мови (Андреас) означає "мужній", "відважний". Також існує переклад "чоловік", "людина".
Люди з іменем Андрій наділені лідерськими якостями, вони здатні йти до поставленої мети, незважаючи на труднощі.
УНІАН зібрав для вас найкращі привітання з Днем Андрія у віршах, листівках і прозі. Не забудьте привітати своїх знайомих Андріїв з їхнім святом.
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У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав й допомагав тобі у всіх твоїх справах сімейних та робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди щастило, процвітання тобі й успіху.
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В день ангела хотим Андрею пожелать
Творить добро и слабых защищать!
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Пусть судьба, Андрей, подарит
Много преданных друзей;
Ты живи, не сожалея
Ни о чем, в мельканье дней.
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Андрію, нехай твій янгол завжди охороняє та захищає тебе від будь-яких негараздів і небезпек. З іменинами!
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Андрей – удивительно светлое имя!
Он талантлив и смел, он отмечен судьбой.
И в словах, и в делах, и один, и с другими –
Он всегда и во всем остается собой!
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На проблемы все забей -
С праздником тебя, Андрей!
Чтобы всё у тебя было,
Чтоб жена всегда любила,
Чтобы был внутри запал -
Энерджайзер не сгорал,
Не садилась батарейка.
Счастья и любви, Андрейка!
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У День Андрія Первозванного хочу побажати, щоб у кожному з нас був такий же сильний дух й міцна віра, як була колись в душі апостола, щоб Бог освітлював життєвий шлях і дарував світлу надію, щоб щедрість душі й милосердя завжди дарувало благодать і щастя.
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Именины у Андрюши,
Пожелания наши слушай:
Ты всегда хорошим будь,
Добрым, искренним, любимым
И всегда неповторимым,
Нас, друзей, не позабудь!
Як повідомляв УНІАН, 13 грудня православні християни відзначають День пам'яті апостола Андрія Первозванного. Це не тільки церковне свято, в народі воно називається Калита. У цей день молодь влаштовує гуляння, крім того, незаміжні дівчата в ніч на 13-е число ворожать на судженого.