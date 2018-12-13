День Андрія: найкращі привітання у віршах, листівках та прозі

Не забудьте привітати своїх знайомих Андріїв з днем ангела.

13 грудня відзначається День святого апостола Андрія Первозванного.

Ім'я Андрій у перекладі з давньогрецької мови (Андреас) означає "мужній", "відважний". Також існує переклад "чоловік", "людина".

Люди з іменем Андрій наділені лідерськими якостями, вони здатні йти до поставленої мети, незважаючи на труднощі.

УНІАН зібрав для вас найкращі привітання з Днем Андрія у віршах, листівках і прозі. Не забудьте привітати своїх знайомих Андріїв з їхнім святом.

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У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав й допомагав тобі у всіх твоїх справах сімейних та робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди щастило, процвітання тобі й успіху.

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В день ангела хотим Андрею пожелать

Творить добро и слабых защищать!

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Пусть судьба, Андрей, подарит

Много преданных друзей;

Ты живи, не сожалея

Ни о чем, в мельканье дней.

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Андрію, нехай твій янгол завжди охороняє та захищає тебе від будь-яких негараздів і небезпек. З іменинами!

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Андрей – удивительно светлое имя!

Он талантлив и смел, он отмечен судьбой.

И в словах, и в делах, и один, и с другими –

Он всегда и во всем остается собой!

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На проблемы все забей -

С праздником тебя, Андрей!

Чтобы всё у тебя было,

Чтоб жена всегда любила,

Чтобы был внутри запал -

Энерджайзер не сгорал,

Не садилась батарейка.

Счастья и любви, Андрейка!

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У День Андрія Первозванного хочу побажати, щоб у кожному з нас був такий же сильний дух й міцна віра, як була колись в душі апостола, щоб Бог освітлював життєвий шлях і дарував світлу надію, щоб щедрість душі й милосердя завжди дарувало благодать і щастя.

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Именины у Андрюши,

Пожелания наши слушай:

Ты всегда хорошим будь,

Добрым, искренним, любимым

И всегда неповторимым,

Нас, друзей, не позабудь!

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня православні християни відзначають День пам'яті апостола Андрія Первозванного. Це не тільки церковне свято, в народі воно називається Калита. У цей день молодь влаштовує гуляння, крім того, незаміжні дівчата в ніч на 13-е число ворожать на судженого.