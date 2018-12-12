День Андрія Первозванного: традиції, прикмети, що не можна робити в це свято

Батьки доньок й дівчата на Андрія Первозванного просять про вдале заміжжя.

13 грудня православні християни відзначають День пам'яті апостола Андрія Первозванного. Це не тільки церковне свято, у народі воно називається Калита. У цей день молодь влаштовує гуляння, крім того, незаміжні дівчата в ніч на 13-е число ворожать на судженого.

Відомо, що апостол Андрій Первозванний – покровитель професій, пов'язаних з морем.

День Андрія: історія свята

Християнська легенда свідчить, що святий Андрій названий Первозванним, тому що був покликаний першим з 12 апостолів та учнів Ісуса Христа. Він був свідком служінь спасителя, його розп'яття та воскресіння з мертвих.

За переказами, апостол Андрій проповідував у Криму, потім по Дніпру дійшов до місця, де згодом виник Київ. "На горах цих засяє благодать Божа: велике місто буде тут", - сказав апостол учням.

Він був розп'ятий у грецькому місті Патри (Патрас) на хресті, що мав X-подібну форму. Згодом цей хрест отримав назву Андріївський.

Хоча Андрій Первозванний – християнський святий, однак народні традиції, звичаї та обряди в цей день мають дохристиянський характер, наприклад, ворожіння на долю.

День Андрія Первозванного: традиції

Згідно з українською традицією, на Андрія Первозванного дівчата та жінки ворожать. Також молодь збирається разом, щоб виконати обряд "кусання Калити" - хлопці повинні, не засміявшись, верхи на кочерзі підстрибнути й відкусити шматок калити. Тим, кому це вдається - доля обіцяє щасливе одруження, а хто був не дуже вправним - йшов від калити з вимазаним сажею обличчям.

Варто зазначити, що церква забороняє такі розваги. По-перше, свято припадає на Різдвяний піст, по-друге, ворожіння вважаються гріхом.

Тому церква рекомендує на Андрія піти в храм на службу й помолитися, у незаміжніх жінок є шанс у цей день вимолити собі щасливе сімейне життя.

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Прикмети на День Андрія

За Днем Андрія Первозванного, як і багатьма іншими святами, намагалися передбачувати погоду.

Якщо в цей день іде сніг - зима буде довгою та морозною

Якщо сніг випав до 13 грудня - зима буде теплою та м'якою

Сонячна погода у цей день обіцяє багатий урожай наступного року

Що не можна робити на День Андрія Первозванного

- займатися хатніми роботами;

- шити;

- ткати;

- прясти;

- ворожити – але це – церковна заборона, в народі вважається, що в це свято дівчатам і жінкам можна ворожити на свою долю та судженого;

- влаштовувати гучні гуляння з алкоголем.

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